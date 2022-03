Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : Marie-Sophie Lacarrau réapparaît, malgré ses soucis de santé

Naturellement, Marie-Sophie Lacarrau était présente aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut, son prédécesseur au JT de 13 heures de TF1. Cela fait maintenant une semaine que ce dernier est décédé des suites d'un cancer du poumon, à l'âge de 71 ans. Mercredi 9 mars 2022 à Paris, à la sortie de la cérémonie religieuse célébrée en la Basilique Sainte-Clotilde, la journaliste a accepté de répondre aux questions de LCI. Emue, elle a rappelé à quel point il était un modèle.

"On se devait d'être là et très nombreux, pour être au plus près de Jean-Pierre et ses proches dans ce moment difficile", a notamment commenté Marie-Sophie Lacarrau. "Je crois qu'il a eu un hommage à la hauteur de ce qu'il représentait pour beaucoup. Je pense que c'était à son image, en tout cas c'était à l'image de ce que souhaitait sa famille, ses proches. C'est avant tout à eux que je veux penser aujourd'hui, et oui, nous nous sommes sa famille à TF1."

La journaliste de 46 ans a ajouté qu'elle souhaitait "garder l'image de son sourire", mais pas seulement : "Il y a beaucoup de sentiments et de souvenirs qui se mélangent aujourd'hui, donc pour essayer d'être optimiste et positive, je vais retenir que j'ai eu de la chance de le rencontrer, de passer du temps avec lui, de le voir travailler et de pouvoir échanger avec lui sur sa vision du métier, sa vision du 13 heures. Il m'a nourrie de tout cela, avant de me donner les clefs, comme il disait. A nous maintenant de poursuivre."

Le 18 décembre 2020, lorsque Jean-Pierre Pernaut a fait ses adieux au JT de 13 heures, Marie-Sophie Lacarrau était présente pour l'accompagner avec une chaleureuse amitié. Elle a officiellement repris les rênes du rendez-vous de TF1 le 4 janvier 2021, avant de finalement les confier provisoirement à son joker Jacques Legros en décembre dernier, empêchée dans son travail par un sérieux problème ophtalmique...

Exceptionnelle réunion du PAF

En cette journée éprouvante, Nathalie Marquay et les quatre enfants de l'animateur ont pu compter sur la présence de nombreuses personnalités. Rarement le PAF s'était réuni ainsi : Michel Drucker, Bernard Montiel, Anne-Claire Coudray, Jean-Pierre Foucault, Cyril Hanouna, Cécile de Ménibus, Laurent Delahousse, Arthur, Christophe Dechavanne, Laurence Ferrari, Nikos Aliagas, Karine le Marchand, Denis Brogniart, Valérie Benaïm, Gilles Bouleau, Laurent Mariotte, Evelyne Dhéliat, Cauet...

Claire Chazal et son ex-compagnon Patrick Poivre d'Arvor sont eux aussi venus faire leurs adieux à Jean-Pierre Pernaut (voir diaporama). La première dame Brigitte Macron a également fait le déplacement, en compagnie de l'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni. Plusieurs Miss France étaient présentes pour épauler leur camarade Nathalie Marquay dans cette épreuve.