Marie-Sophie Lacarrau : Le nom de sa maladie grave à l'oeil révélé, son retour sûrement encore repoussé

Remplacée depuis plus de deux mois désormais, Marie-Sophie Lacarrau n'est pas prête de reprendre l'antenne du 13h de TF1 ! La journaliste, qui a remplacé Jean-Pierre Pernaut après son départ, souffre en effet d'une "infection rare et sévère" à l'oeil, comme elle l'avait annoncé dans une vidéo postée fin février sur les réseaux sociaux, une maladie sur laquelle elle n'avait pas voulu s'étendre.

Mais selon les informations du magazine Ici Paris, il s'agirait en réalité d'une endophtalmie, une bactérie très dangereuse, attrapée sans doute en raison de lentilles de contact, et qui pourrait lui faire perdre la vue, dans le cas le plus grave. Heureusement, la journaliste ne semble pas encore en être là et prend sans doute son traitement antibiotique avec sérieux, elle qui indiquait "tout faire" pour retrouver sa place rapidement.

Cependant, on ne devrait pas la revoir tout de suite à l'antenne : si tous les traitements se déroulent correctement et que sa maladie ne s'aggrave pas, le traitement durerait de six mois à un an ! Il va donc falloir que Marie-Sophie Lacarrau s'arme de patience car elle ne reviendra pas tout de suite sur les écrans.

Ses fans, ne la voyant pas revenir, s'étaient inquiétés en janvier, pensant à une contamination au Covid-19, alors au plus fort. Elle les avait rapidement rassurés sur Twitter, parlant d'un "problème ophtalmo" avant de donner plus de précision sur Instagram, l'oeil plissé et caché derrière de grandes lunettes noires.

Pendant toute son absence, c'est Jacques Legros, habituellement joker en semaine, qui s'est chargé de reprendre son poste (et qui ne devrait donc pas le quitter tout de suite). Julien Arnaud, quant à lui, a pu assurer pendant les vacances. Une organisation à repenser entièrement pour TF1, que la journaliste n'avait pas manqué de remercier dans sa petite vidéo sur Instagram.