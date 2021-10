Julian Bugier absent du 13h de France 2 à cause d'un imprévu : son remplaçant dévoilé

"Casser la voiiix !" comme dirait Patrick Bruel. La fin de la semaine est marquée par un imprévu pour Julian Bugier. Ce vendredi 1er octobre 2021, le beau brun de 40 ans ne pourra assurer la présentation du 13H de France 2 comme il l'a confié sur son compte Instagram.

En décembre dernier, Marie-Sophie Lacarrau a annoncé qu'elle rejoignait TF1, à la suite du départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13H de TF1. La deuxième chaîne a donc dû lui trouver un remplaçant. Et c'est Julian Bugier qui a été désigné. Un grand bonheur pour celui qui était joker depuis l'été 2011. Depuis, l'époux de Claire Fournier est donc aux commandes du journal télévisé à l'heure du déjeuner. Mais les téléspectateurs de France 2 devront se passer de lui ce vendredi.

Le mois d'octobre ne commence en effet pas de la meilleure des façons pour Julian Bugier. Sur son compte Instagram, il a posté une photo en noir et blanc sur laquelle on peut le voir avec un foulard autour du cou, la mine un peu déconfite. "Plus de voix... Donc pas de #13hbugier je laisse la place à l'excellent @marteaujb #13h @france2", peut-on lire en légende de la publication.