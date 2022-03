Mort de Jean-Pierre Pernaut : Sa fille Lou soutenue par "son Arthur", le couple plus uni que jamais

C'est dans les moments difficiles que l'on voit sur qui peut-on compter. Le 2 mars 2022, Lou Pernaut a perdu son père. En effet, le célèbre Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans. Alors qu'il se battait contre son cancer du poumon, c'est un autre pépin de santé qui lui a été fatal. Il a été opéré à coeur ouvert dans le plus grand secret à cause d'une artère bouchée. Suite à des complications, l'amoureux des régions a été plongé dans un coma profond avant de finalement rendre l'âme. Et quelle épreuve douloureuse que celle de la perte de son cher papa. Fort heureusement, Lou Pernaut peut compter sur le soutien de ses proches, notamment de sa mère Nathalie Marquay, de son frère Tom Pernaut mais aussi de son compagnon Arthur.

Sur TikTok, la jeune brunette de 19 ans tient à déclarer tout son amour à celui qui partage sa vie. C'est ainsi qu'elle fait du play-back sur fond d'une reprise d'un tube de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. "Il faut que tu saches. J'irai chercher ton coeur si tu l'emportes ailleurs", peut-on entendre tandis qu'elle inscrit le prénom du charmant blond, "mon Arthur", accompagné d'un coeur vert. Plus encore, en légende de cette vidéo partagée vendredi 25 mars 2022 et déjà likée par plus de 70 000 internautes, elle adresse quelques tendres mots à sa moitié. "Merci d'être dans ma vie, j'ai beaucoup trop de chance d'avoir un homme comme toi", écrit-elle.