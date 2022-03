Jean-Pierre Pernaut : Sa fille Lou en couple et très amoureuse d'Arthur, "l'homme de ma vie"

Fruit des amours entreJean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, Lou Pernaut (19 ans) est en couple depuis plusieurs années avec Arthur Jochem. Beau blond doté d'une musculature saillante, le jeune homme exhibe régulièrement ses pectoraux sur le compte Instagram work_out_guys où il dévoile également des conseils sportifs pour se remettre en forme. Plus âgé que Lou Pernaut, Arthur aurait 3 ans de plus qu'elle comme l'avait confié l'ancienne Miss France 1987 sur le plateau de TPMP en 2019. À l'époque, elle expliquait : "Ma fille est déjà en couple depuis trois ans. Elle vient d'avoir 16 ans, elle l'a rencontré à 13 ans. Lui, il a 19 ans. Je suis une mère moderne ! Je laisse faire, on verra ce qu'il se passe. C'est l'amour qui décidera."

Un an plus tard, la soeur de Tom Pernaut décidait de faire de rares confidences sur son couple avec le guitariste et producteur. Touchante, la jeune fille confiait être terriblement jalouse avec son petit-ami. Interviewée par Oh My Mag en juillet 2020, elle confiait : "Personnellement je suis super jalouse. (...) Toutes les filles à qui mon chéri parle même si c'est ses amies je suis jalouse donc oui je suis super jalouse et possessive." De quoi freiner les ardeurs des potentielles jeunes filles souhaitant séduire son petit-ami.

Malheureusement le 4 mars 2021, Lou Pernaut annonçait sa rupture avec Arthur lors d'un live de questions/ réponses sur Instagram. Lorsqu'un abonné avait tenté de savoir si elle était en couple, la belle brune avait simplement répondu : "Non". Ne s'estimant alors "pas faite pour la vie de couple", elle ajoutait néanmoins qu'il n'y avait "rien de plus beau" que l'amour. "N'écoutez jamais les autres, écoutez votre coeur. Et si vous pensez que c'est le bon, la bonne personne, ne perdez pas de temps. Il faut que ce soit en même temps votre meilleur ami, sinon ça ne marchera jamais " confiait-elle.

J'ai retrouvé l'homme de ma vie

Déprimée par cette séparation, Lou Pernaut s'est finalement réconciliée avec son chéri quelques mois plus tard. En mai 2021, elle partageait un cliché d'Arthur qu'elle enlaçait amoureusement. En légende, elle indiquait : "Tout est possible et aujourd'hui j'ai retrouvé l'homme de ma vie. Je suis hyper heureuse en ce moment car il me comble de bonheur et je vous souhaite à tous de finir vos vies avec une personne aussi incroyable et qui vous corresponde autant. (...) Je t'aime."

Toujours aussi amoureuse, Lou Pernaut a adressé une nouvelle déclaration d'amour à son chéri le 4 novembre 2021. Moqueuse vis-à-vis des médias qui diffusent toutes sortes de rumeurs sur son couple, elle écrivait en légende d'une photographie où elle embrasse son petit-ami : "La presse vous vous retenez cette fois ci? On a compris. L'été me manque et je t'aime Arthur."