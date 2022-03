Mort de Jean-Pierre Pernaut : Michel Drucker prend la parole et tacle les "bobos parisiens"

Mercredi 2 mars 2022, Nathalie Marquay et la famille de Jean-Pierre Pernaut ont annoncé sa mort. Le journaliste est décédé à l'âge de 71 ans après avoir lutté contre un cancer du poumon. Il a été le visage du 13H de TF1 et un véritable amoureux des régions de France. C'est donc un monument de l'audiovisuel qui a disparu, au grand regret de ses confrères. Dès l'annonce de sa disparition, les hommages ne se sont pas fait attendre, comme ceux de sa remplaçante Marie-Sophie Lacarrau, Claire Chazal ou encore Jean-Luc Reichmann qui est apparu en larmes à l'antenne.

Contacté par France Bleu, c'est Michel Drucker qui a également pris la parole pour saluer la mémoire de Jean-Pierre Pernaut. Tous deux avaient beaucoup de choses en commun, à commencer par leur longévité impressionnante à l'antenne. "Je pense à Jean-Pierre, on se croisait de temps en temps et à chaque fois, il me disait : 'Bienvenue au club des non-prompteurs.' Nous appartenons à cette génération qui n'a jamais utilisé cette prothèse. C'est l'école Léon Zitrone, l'école de la mémoire", s'est-il souvenu avec émotion. Mais d'après lui, JPP était largement le meilleur en restant 33 ans aux commandes du même programme. "Ce n'est pas un record seulement en France, c'est un record dans le monde entier", a souligné Michel Drucker.

Bien qu'évoluant sur des chaînes concurrentes, les deux animateurs ont toujours été très respectueux du travail de l'un et de l'autre. Et même plutôt admiratifs ! La figure de Vivement dimanche sur France 2 avoue d'ailleurs avoir été un fan du papa de quatre enfants, comme une grande majorité de Français. "Moi aussi, à l'heure du déjeuner, je rentrais à la maison et je regardais Pernaut, ce qui n'était pas le cas de tous les bobos parisiens qui l'ont découvert bien plus tard alors que la France le connaissait depuis bien longtemps", a-t-il déclaré, faisant ainsi écho au coup de gueule de Patrick Poivre d'Arvor autour de ceux qui ont critiqué Jean-Pierre Pernaut.

Ainsi Michel Drucker en est certain : c'est toute la nation qui est aujourd'hui endeuillée. "Je pense à sa famille et ses amis et il en avait beaucoup. Il a 60 millions de Français comme amis".