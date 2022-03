En larmes, Jean-Luc Reichmann évoque la mort de Jean-Pierre Pernaut : "J'arrive pas à réaliser"

Le 2 mars 2022, Nathalie Marquay a annoncé la mort de son époux Jean-Pierre Pernaut. Journaliste emblématique de TF1 qui a animé pendant plus de 30 ans le JT de 13 heures, le papa de Lou et Tom (fruits de son mariage avec Nathalie Marquay) a reçu un hommage vibrant de son ancien collègue et ami Jean-Luc Reichmannn. Interviewé mercredi sur BFMTV, l'animateur des Douze coups de midi a indiqué que le décès de Jean-Pierre Pernaut était pour lui un véritable "coup de poignard".

"C'était un compagnon de route pendant plus de 20 ans. Jean-Pierre c'était la vérité je pense, c'était la sincérité c'était la proximité et puis d'une fidélité extraordinaire", explique-t-il, avant d'ajouter : "C'est sûr qu'il a été décrié par l'intelligentsia parce que c'était pas assez élégant peut-être et en fait je pense que c'était lui qui avait raison par rapport à la France."

J'arrive pas à réaliser

Ne pouvant retenir ses larmes, le mari de Nathalie Lecoultre poursuit : "J'arrive pas à réaliser pour tout vous dire. J'ai perdu, un ami, j'ai perdu mon frangin, je perds mon frère, mon père, humainement et professionnellement c'était un exemple pour nous tous.(...) Pour moi de toute manière, il ne sera jamais mort. Il est en permanence avec moi."

Après avoir été atteint d'un cancer de la prostate qu'il avait vaincu en 2019, Jean-Pierre Pernaut avait récemment été diagnostiqué d'un cancer du poumon. Sur le plateau de TPMP en janvier 2022 face à Didier Raoult, son épouse Nathalie Marquay s'était également inquiétée des "quatre mini-AVC" que son mari avait subis suite à sa vaccination contre le covid-19.

Selon Isabelle Morini-Bosc, le journaliste n'aurait d'ailleurs pas été emporté par son cancer du poumon "qu'il était semble-t-il en train de vaincre", mais plutôt par une détérioration générale de son état de santé. "Il a fait des mini-AVC en février et il a dû être opéré à coeur ouvert. C'était parfaitement bien remis et d'un seul coup le corps a lâché. C'est incompréhensible, c'est une agression de tout son corps", a-t-elle expliqué mercredi sur le plateau de TPMP.