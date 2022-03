Jean-Luc Reichmann nu : des images volées dévoilées au grand jour, le présentateur gêné

Ce mardi 1er mars 2022 était marqué par la journée du compliment. Pour l'occasion, Jean-Luc Reichmann n'a pas tari d'éloges au sujet de Laurent, l'actuel Maître de midi des 12 Coups de midi (TF1) qui en était à sa 48e participation. Mais cette journée est aussi placée sous le signe de Mardi Gras. Le réalisateur du jeu télévisé et Zette avaient donc préparé une petite surprise au présentateur de 61 ans.

"On a une petite surprise. Nous on aime bien les surprises. Zette, c'est Mardi Gras. Et à Mardi Gras qu'est-ce qu'on fait ? On se déguise et on fait des surprises. C'est important. Regardez, ça va vous faire plaisir", a lancé Jean-Luc Reichmann amusé. Le public a ensuite pu découvrir une photo de Laurent déguisé en cowboy. Mais tel est pris qui croyait prendre. Le compagnon de Nathalie Lecoultre ne s'attendait pas à ce qu'on lui réserve un beau cadeau également.

C'est en pleine épreuve de "l'étoile mystérieuse" que Jean-Luc Reichmann a appris que Serge Khalfon, le réalisateur du programme, et Zette, la célèbre voix-off, lui avaient réservé une petite surprise. Aucune photo du père - à la tête d'une belle famille recomposée - déguisé. C'est une vidéo qui a été diffusée à l'antenne, une séquence issue de la série Léo Mattei que les téléspectateurs de TF1 découvriront jeudi prochain.

On peut tout d'abord y voir Lola Dubini en train de chantonner. Puis, la jeune femme entre dans la salle de bain et y découvre... Jean-Luc Reichmann en train de prendre sa douche, complètement nu bien évidemment. Gêné après la diffusion des images, le présentateur n'a pu s'empêcher de rire. Puis il a retrouvé ses esprits pour confier à Laurent : "Je suis désolé, c'est le tournage de Léo Mattei dans deux jours et.. Serge ce n'est pas cool quoi. (...) Je me sens tout penaud et tout petit."

Jean-Luc Reichmann a tenté tant bien que mal de reprendre le fil de l'émission. "Ce sont des images qui ont été volées sur le tournage. (...) On va se retrouver après-demain pour Léo Mattei où on risque de me voir dans mon plus simple appareil. Je n'avais pas vu le montage. Merci à la réalisatrice Nathalie Lecoultre", a-t-il déclaré avant de rendre l'antenne. Mais c'était sans compter la générosité du réalisateur et de Zette qui ont ensuite dévoilé une photo sur laquelle il est toujours nu, sous la douche. Et son fessier est bien visible. "Non, bah non. Ça va quand même. C'est sympa, merci Serge", a-t-il grondé.