Jean-Pierre Pernaut : ses fils Tom et Olivier, "entre frères" et très complices

Ce n'est pas le cas pour tout le monde mais parfois, la disparition de piliers familiaux permettent de resserrer les liens entre les autres membres d'un clan. Il semblerait que ce soit vrai pour celui de Jean-Pierre Pernaut. Père de quatre enfants - Lou et Tom sont nés de son mariage avec Nathalie Marquay, Julia et Olivier de son union avec Dominique Bonnet -, le journaliste passait bien plus de temps avec ses deux derniers qu'avec les aînés, grands adultes et déjà parents. Cet écart d'âge a forcément éloigné les enfants de Jean-Pierre Pernaut mais cela ne veut pas dire que tous ne s'entendent pas.

Jean-Pierre Pernaut a transmis sa passion pour les sports automobiles à ses deux fils Olivier et Tom. Si jusqu'alors, tous deux semblaient participer à des courses et des compétitions chacun de leur côté, la mort de leur père, emporté à l'âge de 71 ans, les a visiblement rapprochés. Depuis la disparition de Jean-Pierre Pernaut, Olivier et Tom s'affichent plus régulièrement côte à côte sur les réseaux sociaux. Ils étaient d'ailleurs ensemble pour le week-end de Pâques.

Une passion commune avec leur père

Les deux pilotes ont pris la pose, bras dessus bras dessous et surtout tout sourire, comme le prouve le cliché posté par Tom Pernaut dans sa story Instagram (voir diaporama). Le plus jeune s'autorise même une petite blague sur la pilosité de son frère - "la même barbe" - bien mieux fourni que lui au niveau du visage. Et ça a visiblement bien fait rire son aîné sur le moment !