Jean-Pierre Pernaut : Son discret fils Olivier prend son petit frère Tom sous son aile, Nathalie aux anges

Perdre un proche peut diviser une famille. Mais le clan Pernaut a prouvé que s'éloigner et se perdre de vue n'était pas du tout son genre. Depuis la mort de Jean-Pierre Pernaut le 2 mars dernier, sa femme Nathalie et leurs deux enfants Tom et Lou essaient de faire leur deuil et d'aller de l'avant. Si Lou a profité d'une escapade au ski avec son école, Tom Pernaut, lui, se change les idées en rendant hommage à son père. Ce samedi 16 avril, c'est sur un circuit automobile, celui de Dijon-Prenois, qu'il a passé la journée, encouragé par sa maman... Et par son grand-frère Olivier, né d'une précédente union.

Jean-Pierre Pernaut a transmis le virus de sa passion pour les voitures anciennes et les courses automobiles à ses deux fils, avec qui il aimait avaler des kilomètres de bitume quand il en avait l'occasion. Le journaliste s'en est allé, mais la relève est plus qu'assurée. Tom Pernaut participait à une course ce week-end, sous le regard attendri de sa mère Nathalie Marquay. Les stories qu'elle a postées (voir diaporama) montrent qu'il était surtout épaulé par son grand frère Olivier, avec qui les relations sont finalement loin de celles qu'entretiennent les princes Harry et William pour l'instant !