"Ferme ta..." : Lou Pernaut jugée trop souriante après la mort de son père Jean-Pierre, elle s'emporte

La compagne d'Arthur a ensuite adopté un ton plus agacé : "En fait, tu veux quoi meuf ? Si ton but c'est de me voir chialer toute la journée, ne commentes pas mes Tik Tok, ne t'abonnes pas. Je ne veux pas de personne comme toi qui me suive, je veux une communauté good vibe. Et je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un dans ta vie, mais quand on perd quelqu'un on ne pleure pas non stop, ce n'est pas possible, on ne peut pas. Donc on essaye un maximum de prendre sur soi et de montrer qu'on va bien."

Lou Pernaut a expliqué avoir justement eu beaucoup de mal à traverser cette journée du 8 avril, étant donné qu'il s'agissait de l'anniversaire de Jean-Pierre Pernaut, lequel aurait souhaité ses 72 ans. Elle confie avoir même "passé la journée à chialer". "Donc franchement, ferme ta...", a-t-elle conclu sa vidéo, sans finir sa phrase pour finalement souhaiter à son détracteur d'"apaiser son âme".