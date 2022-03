Mort de Jean-Pierre Pernaut : sa fille Lou retrouve le sourire à la montagne

La mort de Jean-Pierre Pernaut, survenue le 2 mars 2022, suscite toujours une vive émotion. La famille du défunt présentateur télé a reçu le soutien de toute une nation également endeuillée. Les obsèques passées, sa fille Lou Pernaut change d'air et prend de la hauteur...

"Je vais à Décathlon acheter mes vêtements de ski car ce soir je pars avec mon école", indiquait-elle dans sa story Instagram du vendredi 18 mars 2022. Lou Pernaut est effectivement retournée à la montagne, après un premier séjour en janvier dernier à la station de Valberg, dans les Alpes-Maritimes. La jeune femme de 19 ans a cette fois gardé le nom de sa destination secrète, mais continue de poster de petites vidéos sur TikTok, où elle compte plus d'1,3 million de followers.

Sur une première vidéo, Lou s'est filmée sur une piste en train d'interpréter en playback la chanson Somewhere Only We Know, de Keane. La jolie brune chante une reprise du classique Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion sur sa deuxième publication, reprise qu'elle dédie à un ami, Arthur.

Lou Pernaut a aussi posté une nouvelle photo sur Instagram. "Merci encore à tous", commente-t-elle en légende de l'image, sur laquelle elle porte une casquette à l'effigie des Celtics de Boston, une chemise blanche et un sac noir.