Jean-Pierre Pernaut : Son fils discret, Olivier, retrouve le sourire avec sa femme et les enfants

Endeuillé par la mort de son père depuis le 2 mars 2022, Olivier Pernaut (40 ans) réapprend à vivre sans son papa et savoure la présence des siens pour retrouver sa joie de vivre.

Le 20 mars 2022, sa femme Catherine Dupraz a dévoilé un rare cliché du fils aîné de Jean-Pierre Pernaut (fruit de son amour avec Dominique Bonnet). Sur la photographie (voir notre diaporama), on découvre le père de famille qui travaille en tant que team manager d'une écurie de course et pilote automobile avec celle qui partage sa vie et leurs deux enfants Rose et Léo (ce dernier était d'ailleurs apparu à l'antenne de TF1 lors du dernier journal télévisé de son grand-père). Au soleil, la famille profite de l'arrivée du printemps et semble se soutenir dans cette épreuve familiale qui a bouleversé le clan Pernaut.

Lors des obsèques de Jean-Pierre Pernaut le 9 mars dernier à la basilique Sainte-Clotilde de Paris, Olivier avait livré un témoignage touchant à propos de son père. "Je me souviendrai pour toujours du dernier regard que l'on s'est échangé, la veille de ton opération, quand je suis parti de ta chambre. On avait, je crois, tous les deux l'air un peu inquiet. Et on n'avait pas trop envie de se quitter ce jour-là (...) Papa, tu méritais tellement de profiter de ta retraite [il avait lâché les commandes du 13H en décembre 2020, laissant la place à Marie-Sophie Lacarrau, NDLR] de te reposer. Voyager, passer du temps avec tes enfants, tes petits-enfants..." avait-il confié, très ému, selon des propos rapportés par le magazine Gala.

Pour rappel, Jean-Pierre Pernaut était également père de Lou et Tom, fruits de son amour avec sa dernière épouse Nathalie Marquay , Miss France 1987. Il était papa d'Olivier et de Julia, nés de sa précédente épouse, Dominique Bonnet.

Mort le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut avait été atteint d'un cancer de la prostate qu'il avait vaincu en 2019 et avait récemment été diagnostiqué d'un cancer du poumon. En janvier 2022 face à Didier Raoult, son épouse Nathalie Marquay s'était également inquiétée des "quatre mini-AVC" que son mari avait subis suite à sa vaccination contre le covid-19 sur le plateau de TPMP. "À l'hôpital, j'ai dit : 'Ecoutez, depuis qu'il a fait ce vaccin, huit jours après, il a fait ça. Est-ce qu'il y a un rapport ?'" s'était-elle désolée.

Selon Isabelle Morini-Bosc, le journaliste n'aurait d'ailleurs pas été emporté par son cancer du poumon "qu'il était semble-t-il en train de vaincre", mais plutôt par une détérioration générale de son état de santé. "Il a fait des mini-AVC en février et il a dû être opéré à coeur ouvert. C'était parfaitement bien remis et d'un seul coup le corps a lâché. C'est incompréhensible, c'est une agression de tout son corps", avait-t-elle expliqué sur le plateau de Touche pas à mon poste.