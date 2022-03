Mort de Jean-Pierre Pernaut : cette promesse que sa fille Lou lui a faite peu avant son décès

La disparition de Jean-Pierre Pernaut bouleverse toute la France. L'ancien animateur du journal télévisé de 13H sur TF1 est mort le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. Il laisse derrière lui de nombreux téléspectateurs qui continuaient à le suivre dans Jean-Pierre & vous sur LCI mais aussi et surtout ses proches. Notamment ses quatre enfants Julia et Olivier, nés de sa relation avec son ex-femme Dominique Bonnet, mais aussi Lou et Tom, fruits de ses amours avec son épouse désormais veuve Nathalie Marquay. Tous lui ont adressé un dernier adieu lors de ses obsèques le 9 mars dernier à la basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Après les mots bouleversants de Tom, "entre deux sanglots, deux larmes", c'est Lou Pernaut qui a pris la parole.

Comme le révèlent nos confrères du magazine Gala, actuellement en kiosques, la jeune brune de 19 ans s'avance lentement vers l'autel avant de sortir une feuille de sa poche. Dessus, les mots d'amour qu'elle prononce en hommage à son célèbre papa. "Ton sourire ne cessera de briller dans mon coeur et ton rire de vibrer dans les étoiles. Je sais que tu prendras soin de moi de là-haut, et moi, je t'ai promis que je prendrai soin de maman durant tout le long chemin que durera ton absence, déclare-t-elle. Merci papa d'avoir été mon courageux exemple de vie. J'espère qu'un jour, je te rendrai fier autant que je suis fière d'être ta fille. Je t'aime." Un discours poignant...

Face à ce terrible drame, Lou Pernaut sait qu'elle peut compter sur sa mère. Nathalie Marquay a d'ailleurs consolé, embrassé la jeune femme et son frère Tom durant la cérémonie. À la sortie de la basilique, elle a également pu compter sur un soutien de taille. En effet, elle était accompagnée de son amoureux le charmant Arthur, qui lui a tenu la main lorsque le corbillard s'est éloigné.

Depuis, l'étudiante en architecture de 19 ans tente de reprendre un semblant de vie normale. Sans son père, forcément. Alors, Lou Pernaut, qui avait quitté le domicile familial pour s'installer seule à Paris, est retournée dans son appartement. Sur les réseaux sociaux, elle expliquait mercredi 16 mars 2022, deux semaines après la mort de son père, y faire du ménage... Toutefois, elle entend bien honorer la promesse faite à Jean-Pierre Pernaut, à savoir prendre soin de sa mère. Elle est à Paris mais ne se trouve qu'à "littéralement 20 minutes de chez [ses] parents".