Mort de Jean-Pierre Pernaut : ce rêve macabre de Nathalie Marquay quelques moi avant sa mort

La mort de Jean-Pierre Pernaut attriste des dizaines de millions de Français, à commencer par sa famille. La veuve du défunt présentateur du JT, Nathalie Marquay, a reçu de nombreux messages de soutien de proches et de téléspectateurs. Certains se sont rappelés des rêves macabres de l'ancienne Miss France, voyant la maladie de son mari.

Et d'un seul coup, il arrive un camion qui percute la voiture.

Nathalie Marquay a le don de faire des songes prémonitoires. Elle l'a révélé pour la première fois dans son livre, Moi j'y crois, sorti le 16 septembre 2021 (aux éditions Guy Trédaniel Editeur). Dans le documentaire Jean-Pierre Pernaut, la vie d'après diffusé sur C8, jeudi 9 décembre 2021, l'ancienne Miss France expliquait avoir fait un cauchemar de son mari et leur fils Tom (18 ans) dans un violent accident de voiture.

"Et d'un seul coup, il arrive un camion qui percute la voiture. Et je vois pas du tout mon fils mais je vois Jean-Pierre et il était rempli de suie", explique-elle. Nathalie Marquay a donc poussé son époux à consulter, à raison. Jean-Pierre Pernaut apprend qu'il est atteint de son deuxième cancer, aux poumons, en mai 2021. Il l'annonce publiquement en novembre de la même année.

On m'annonce qu'il est un peu gros de l'autre côté du poumon...

Jean-Pierre Pernaut s'est fait opérer (il a subi une ablation du lobe du poumon droit) dans des conditions particulières, intervention pour laquelle il a dû arrêter de fumer. Le présentateur du journal de 13h de TF1 se pense alors guéri, mais son épouse a eu un nouveau mauvais pressentiment. "J'ai fait un cauchemar sur des feuilles d'automne qui tombaient. (...) Boum, l'automne arrive et on m'annonce qu'il est un peu gros de l'autre côté du poumon", continue Nathalie Marquay. Effectivement, l'autre poumon de JPP est touché, et la tumeur est bien plus importante, à 3,5 centimètres.

"Ce serait trop lourd pour ma petite santé, on ne peut pas faire une deuxième opération. Donc on a entamé une radiothérapie. Ca a duré quelques semaines et, début 2022, on verra si ça a fait effet ou pas", concluait Jean-Pierre Pernaut dans le documentaire consacré à sa vie post-TF1.

Jean-Pierre Pernaut est décédé à l'âge de 71 ans, après une série d'AVC et de complications relatives à une opération à coeur ouvert. L'homme qui s'était également battu contre un cancer de la prostate (en 2018) avait été placé dans un coma artificiel à l'hôpital européen Georges-Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris.