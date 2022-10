"C'est pas facile" : Laurent (L'amour est dans le pré) sort du silence, sa silhouette et un détail déroutant interpellent

En 2019, Laurent participait à L'amour est dans le pré dans l'espoir de trouver sa moitié tant attendue. Et l'expérience s'est révélée positive pour l'agriculteur grâce à Maud. Malheureusement, après quelques années d'idylle, ils ont récemment annoncé leur séparation à la grande surprise de tous. Un coup dur de plus pour Laurent qui souffrait déjà de la précarité de son métier. Depuis 2020 notamment, à cause de la sécheresse, il rencontre de très lourdes difficultés financières. Voyant sa ferme de Saint-Hilaire-en-Morvan (Nièvre) dépérir, il n'a alors eu d'autres choix que de demander de l'aide en lançant une cagnotte Leetchi. Mais, comme le sort semblait s'acharner sur lui, il s'en est retrouvé encore plus endetté...

"En réalisant mon bilan comptable, la collecte a fortement augmenté mes impôts à payer", s'était-il désolé sur ses réseaux. Résultat, il lui était demandé de verser la somme vertigineuse de 30 000 euros avant la fin de l'année. Au bord du gouffre, Laurent avait donc à nouveau fait appel à la générosité de sa communauté. Mais cette fois, il décidait de faire confiance à la plateforme Miimosa qui propose aux citoyens et aux entreprises de financer des projets d'agriculture et d'alimentation durables.

Laurent sort du silence mais inquiète

Depuis, Laurent, avait retrouvé sa discrétion habituelle. Mais, ce mercredi 26 octobre, l'éleveur de vaches et de brebis s'est saisi de son compte Instagram et a posté une vidéo de lui à travers laquelle il partage des nouvelles rassurantes. "Bonjour à tous, je m'excuse de ne pas avoir donné de nouvelles avant, c'est pas facile... Je tenais à vous remercier tous, la cagnotte Miimosa, ceux qui ont géré, je remercie tous les contributeurs, je vais pouvoir rembourser les impôts", a-t-il annoncé. Et de promettre : "Et je redonnerai de mes nouvelles à tout le monde, je vais m'organiser et je pense très fort à vous, merci encore, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous".

Bien que rassurante, son apparition a tout de même interpellé. Et pour cause, Laurent s'y dévoile aminci et la mine fatiguée. Par ailleurs, il a inquiété en raison de la présence de béquilles en arrière plan. Lui-même assis sur une chaise, c'est donc à se demander s'il ne se serait pas blessé... Pour l'heure, aucune précision n'a toutefois été apportée sur le sujet.