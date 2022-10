Rupture choc pour Maud et Laurent (L'amour est dans le pré) : elle sort du silence et prend une décision inattendue

Séparés depuis le 1er octobre 2022, Maud et Laurent ont décidé de prendre chacun des chemins différents. Le coeur lourd, l'agriculteur avait dévoilé sur Snapchat les raisons de leur rupture inattendue : "On n'est plus ensemble, on avait des objectifs privés et professionnels différents (...). Je vais m'accrocher". Lors d'une interview avec Jeremstar, l'agriculteur avait également fait part de sa séparation avec celle qui partageait sa vie depuis déjà 3 ans. "Je suis avec mon Lolo, je suis content de te voir avec le sourire parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle. Tu n'es plus avec Maud..." avait indiqué le Youtubeur, triste pour l'ancien candidat de L'Amour est dans le pré. "Non, c'est très récent...", avait-il expliqué.

Silencieuse jusqu'à présent, Maud a pris une grande décision suite à sa séparation avec l'agriculteur. Déterminée à oublier sa vie avec Laurent, elle avait supprimé son compte Instagram. Le 7 octobre 2022, la jolie jeune femme originaire de Suisse est réapparue sur les réseaux sociaux pour annoncer une bonne nouvelle à ses abonnés. Elle a finalement décidé de conserver son compte Instagram malgré le fait qu'elle ne s'affichera plus avec Laurent.