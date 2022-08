Jeremstar de nouveau victime d'un malaise : "J'ai recommencé...", il donne de ses nouvelles

24 heures après sa terrible crise d'angoisse en plein océan, Jeremstar reprend peu à peu des forces. Après une bonne nuit de sommeil, le Youtubeur a osé sortir de sa chambre pour la première fois. "On est de retour sur les routes !", confie-t-il sur Snapchat le 14 août 2022. Il est en vacances à Bali.

"On s'est toujours pas ce qu'on a. Enfin, moi j'ai fait une crise d'angoisse, je vous cache pas qu'on a beaucoup dormi. On s'est levés tôt ce matin vers 6 heures, 7 heures pour partir en excursion, je sais pas du tout si c'est une bonne idée. J'essaye de contrôler vraiment ma respiration là parce que rien que l'idée de me sentir mal, j'angoisse. On va voir tout de façon si on se sent mal, on fait demi-tour on retourne à l'hôtel se reposer. Bon on va quand même à 40 minutes de l'hôtel donc c'est vrai que là c'est un peu oppressant mais j'ai senti une légère amélioration, à voir si ça va se stabiliser", a-t-il indiqué, plus serein.

Une diarrhée comme je n'en ai jamais eu de ma vie

Accompagné de son amie Zaz, le jeune homme lui demande ensuite de détailler les différents symptômes de sa tourista très violente. "J'ai eu les mêmes symptômes que toi Jerem, j'ai passé une nuit horrible. Une diarrhée comme je n'en ai jamais eu de ma vie, des vomissements...", a-t-elle détaillé. "Mais ça vient de quoi je comprends pas. C'est pareil on a dû manger un truc" demande Jeremstar, "Une tourista mais c'est violent j'ai jamais ressenti ça de ma vie. J'avais très chaud, de la fièvre. C'était juste affreux. Je me suis demandé comment le corps pouvait supporter de telles souffrances. Et tous les cachets qu'on prenait on les vomissait du coup c'est pour ça ils nous les ont mis en intraveineuses à l'hôpital". Revenant sur sa crise de spasmophilie de la veille, le blogueur people explique : "On a l'impression de faire un arrêt cardiaque et de mourir".

J'ai senti que ça n'allait pas

Courageux, Jeremstar tente ensuite de profiter de son escapade en pleine nature. "Il est temps de relâcher et de profiter de la vie" annonce-t-il alors qu'il dévoile une sublime vue en haut d'une falaise. Un geste un peu trop audacieux pour le jeune homme qui a instantanément ressenti une petite crise d'angoisse pointer le bout de son nez. "Je m'approche pas trop près parce que la falaise là. (...) J'ai recommencé à avoir du mal à respirer et à paniquer du coup il y a plein d'escaliers mais je suis remonté direct dès que j'ai senti que ça n'allait pas. Je suis pas en état de descendre", a-t-il expliqué.

Plus de peur que de mal pour Jeremstar qui a finalement retrouvé la forme et l'appétit. A la suite de son excursion, il s'est d'ailleurs accordé un petit cornet de frites dans un snack près d'une plage. "J'espère que je vais pas rechoper la diarrhée avec ce que je bouffe parce que là je me suis arrêté dans un 'boui-boui' je vous raconte pas", confie le jeune homme qui rentre demain en France. Un vol qu'il attend avec impatience !