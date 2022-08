Jeremstar hospitalisé en urgence : "C'est comme si on nous broyait les poumons et le coeur"

Cette fois, Jeremstar a bien cru qu'il allait y passer. Actuellement en vacances à Bali avec une amie, le Youtubeur s'est retrouvé aux urgences après avoir frôlé la noyade lors d'une activité plongée avec les raies mantas. Intubé et placé en soins intensifs à l'hôpital, Jeremstar a dévoilé son calvaire sur Snapchat : "La plongée a dégénérée..."

Les larmes aux yeux, il raconte : "Notre voyage se termine très mal, je suis épuisé moralement. J'ai fait une énorme crise d'angoisse dans l'eau, je le sentais pas cette plongée avec les raies et compagnie parce qu'ici ils vous disent qu'il n'y a pas de requins mais en réalité y'en a, il y a des requins bouledogues notamment qui attaquent. J'avais très très peur de ça. Mais on avait pas le choix on devait prendre le bateau pour aller sur une autre ile. En plus le temps était détestable, c'était la tempête. Ça m'inquiétait d'aller plonger en pleine mer, l'eau était pas claire, on voyait rien et puis c'était un spot très sauvage il y avait aussi des vagues fortes..."

Tentant de rester calme pour pouvoir bien expliquer son récit, il poursuit : "Je sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai sauté à l'eau il y avait deux raies mantas énormes et c'est arrivé d'un coup je n'ai plus réussi à respirer et je n'avais pas voulu mettre de gilet de sauvetage parce que je nage très très bien. À un moment donné, je me suis pris une crise de panique, je me suis vu couler, je me suis vu paniquer, j'ai commencé à hyper ventiler, le bateau n'était pas là, le moniteur était plus loin, j'ai hurlé, j'ai paniqué, ça m'a rappelé toutes les images de cet été, c'était hyper angoissant". Pour rappel, Jeremstar a échappé de peu à la noyade cet été lors d'un séjour aux Baléares.

On se voir mourir

"Je suis remonté dans le bateau, j'étais incapable de nager, j'étais victime de tétanie", confie Jeremstar qui a alors été rassuré par son amie qui le convainc finalement de ne pas rester sur un échec et de sauter de nouveau dans l'eau. "Du coup, j'ai plongé dans un autre spot avec un gilet mais pareil avec le tuba, j'arrivais plus à respirer, je me sentais pas bien, en plus j'avais pas mangé depuis deux jours. Au bout de 5 minutes pareil j'ai paniqué. Je n'arrivais plus à respirer, une crise comme ça, c'est comme si on nous broyait les poumons et le coeur, on se voir mourir".

Une fois arrivé sur la terre ferme, Jeremstar est épuisé et décide d'aller à l'hôpital tellement il se sent mal. Il arrive en hurlant et se met même à convulser. Après quatre heures à l'hôpital, Jeremstar est rentré à son hôtel mais reste profondément choqué par son aventure. Pensant avoir un véritable traumatisme et avoir développé une phobie de la noyade, le Youtubeur s'est dit pressé de rentrer en France.