Affaire Jeremstar : Aqababe condamné pour diffamation et injures publiques

En janvier 2018, Jeremstar se retrouvait mêlé à une sombre affaire sur les réseaux sociaux. Le Youtubeur était accusé d'avoir appâté de jeunes hommes mineurs pour qu'ils aient par la suite des relations sexuelles avec Pascal Cardonna, également connu sous le nom de Babybel. Des accusations très graves qui étaient accompagnées de vidéos et d'enregistrements. C'est un autre blogueur qui est à l'origine de ce scandale, Aqababe. Un rival que Jeremstar a poursuivi en justice pour diffamation et injures publiques, puisqu'il l'avait traité de "pute", "petite chienne" ou "sale bâtard" sur les réseaux sociaux. Et ce jeudi 2 juin 2022, le verdict a été rendu. Aniss Z., alias Aqababe a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à verser 12 000 euros de dommages et intérêts à Jeremstar et à payer 2 000 euros d'amende.

"Je suis très content de cette décision", a-t-il déclaré au téléphone à nos confrères du Parisien. Il faut dire que Jeremstar en a bavé à cause de cette affaire, lui qui rencontrait pourtant à cette époque un grand succès avec ses interviews dans sa baignoire et ses interventions dans Les Terriens du dimanche avec Thierry Ardisson. Mais voilà, début 2018, c'est la descente aux enfers il doit quitter le programme de C8. Aqababe avait décidé de se venger après avoir accusé Jeremstar de lui avoir volé une vidéo sur des candidats de télé-réalité. Il a d'abord publié des images de lui en train de se masturber puis a dénoncé Pascal Cardonna comme prédateur envers les mineurs.

Finalement, au bout de trois ans, Jérémy Gisclon de son vrai nom a été blanchi par la justice qui n'a retenu "aucune infraction" contre lui. Pascal Cardonna a quant à lui été condamné en janvier dernier à deux ans de prison, dont dix-huit mois avec sursis probatoire pour agression sexuelle sur mineur. Ne restait alors qu'une seule chose à faire pour Jeremstar : porter plainte contre Aqababe pour diffamation et harcèlement. L'enquête pour harcèlement est toujours étudiée par le parquet de Paris mais celle pour diffamation a donc été jugée. L'avocat d'Aqababe, Me Mathieu Davy, a annoncé vouloir faire appel.