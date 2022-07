Jeremstar en vacances à Bali : victime d'un violent incendie, il donne des nouvelles peu rassurantes

Pour Jeremstar, l'été 2022 vire au cauchemar. Alors qu'il s'est offert un séjour de rêve en Indonésie sur l'île de Gili Trawangan située près de Bali, le youtubeur s'est fait surprendre par un violent incendie qui a fait rage dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 juillet. "Un hôtel vient de prendre feu sur l'île, nous sommes en panique... On ne sait pas si on va devoir évacuer l'île", avait écrit Jeremstar en légende d'une story Instagram postée ce samedi où on le voit assez paniqué. On peut également voir dans cette story Instagram toute la fumée qui vient de l'immeuble. "C'est de pire en pire, ça explose, ça fait des tourbillons. Ce n'est pas du tout anodin (...) On pense vraiment qu'on va devoir évacuer l'île, il n'y a plus personne. On va essayer de se mettre en sécurité, je vous parle dès que possible", a complété le youtubeur visiblement en panique totale.

"On a vraiment eu la peur de nos vies"

Après cette nuit tragique, Jeremstar et son amie sont retournés au petit matin sur les lieux de l'incendie où ils ont pu analyser les dégâts sur place. "Il y a eu des coupures d'électricité, je n'ai pas eu de réseau pour publier, mais on a vraiment eu la peur de nos vies (...) On est resté en bord de plage pendant plusieurs heures, à essayer de voir si on pouvait partir à la nage (...) On a fait tout le tour de l'île à pied (...) Là, on essaye de se détendre, on va aller faire un peu de plongée (...) On vient d'apprendre qu'aucun mort n'a été déclaré, mais regardez tout a brûlé, c'est une catastrophe, ça fait mal au coeur", a-t-il exprimé sur Snapchat. Pas très rassurant tout ça !

Pour Jeremstar, cette mésaventure vécue sur l'île de Gili Trawangan complète une autre qu'il avait déjà connue en juin dernier lorsqu'il séjournait à Majorque en Espagne. Accompagné d'une amie, le youtubeur a frôlé la noyade : "J'ai tout fait pour la sauver, car elle paniquait et hurlait. C'était horrible et très choquant. Je m'épuisais en l'aidant et je commençais à ne plus en pouvoir", avait-il raconté dans sa story Instagram. Un été dont il risque de se souvenir longtemps...