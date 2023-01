"C'est si douloureux" : Elodie Gossuin quitte la France sans son mari et ses enfants

Elodie Gossuin a un grand projet qui l'oblige à s'éloigner de son mari Bertrand Lacherie et de leurs enfants Jules, Rose (15 ans), Léonard et Joséphine (9 ans). Un sujet que Miss France 2001 a évoqué sur son compte Instagram, dimanche 22 janvier 2023.

Depuis 2015, Elodie Gossuin est ambassadrice d'UNICEF France. Elle s'est notamment investie dans la campagne "100% vaccination". Elle porte aussi les messages de sensibilisation pour la protection des filles, l'éducation, l'accès à l'école pour chaque enfant ainsi que la santé des plus petits. Pour l'occasion, la belle blonde de 42 ans se rend régulièrement sur le terrain afin de découvrir les programmes mis en place. Sa première expérience s'est déroulée au Sénégal, en 2015. Et le 22 janvier 2023, elle a de nouveau quitté la France dans le cadre de son rôle d'ambassadrice.

Elodie Gossuin a en effet pris l'avion direction Djibouti comme elle l'a dévoilé sur son fil d'actualité Instagram. La mère de famille a partagé une photo sur laquelle on peut la voir comblée et en pleine séance de câlins avec ses quatre enfants, à la plage. "Ma photo préférée, pour faire durer ce câlin jusqu'ici. Pour vous dire au revoir. C'est si douloureux de partir... C'est si dur de vous laisser mes bébés ... Mais nos missions @unicef_france font aussi partie de votre éducation, pour vos droits et ceux des enfants partout, tout le temps. Je rentrerai meilleure, promis. Love you jusqu'à l'autre bout de la terre. Votre Maman", peut-on lire en légende de la publication.