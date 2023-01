Élodie Gossuin transie d'amour pour Bertrand Lacherie : photo du couple qui a pris "20 ans dans la face"

En couple depuis 16 ans, Élodie Gossuin et Bertrand Lacherie vivent le parfait amour. Aujourd'hui parents de deux paires de jumeaux, les tourtereaux ont du pain sur la planche et un quotidien bien chargé en plus de leur obligations professionnelles respectives. Mais pour eux, l'entraide et la complicité sont de mise. Sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Instagram, il ne se passe pas un jour sans que les amoureux se déclarent leur flamme. Jeudi 19 janvier 2023, l'ancienne reine de beauté a d'ailleurs posté deux jolis clichés qui date du tout début de leur histoire...

Pour Élodie Gossuin, la nostalgie est de mise, même si l'amour est toujours au rendez-vous. Raide dingue de son chéri, avec qui elle s'est mariée le 1er juillet 2006, l'ex Miss France n'hésite pas à poster des photos de leur couple. Sur son tout dernier post, on peut d'ailleurs voir les deux tourtereaux, il y a 20 ans, tendrement enlacés sous un cocotier. Vêtue d'une jolie robe verte et les cheveux courts, la belle blonde semble plus radieuse que jamais. Bertrand Lacherie, lui, affiche une chemise blanche largement ouverte et paraît lui aussi plus amoureux que jamais. Mais ces photos s'accompagnent d'une petite constatation frustrante pour la mère de famille. "Là, tu sens qu'on a pris 20 ans dans la face !", a-t-elle écrit en légende avant d'ajouter : "Mais toujours en mode 'Hou, la menteuse elle est amoureuse...'"