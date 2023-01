Élodie Gossuin maman débordée : "Mes enfants m'épuisent", rares confidences sur sa vie de famille

T'es juste une maman normale

Pour l'ancienne reine de beauté, jongler entre sa vie professionnelle et privée n'a également rien de simple. "Quand je gère bien mon boulot, je gère moins bien chez moi. Et quand je gère bien mes enfants et ma maison, bah là par exemple j'ai 20 mails en retard et 12 appels", a-t-elle expliqué à sa communauté. Mais cette dernière s'est montrée particulièrement compréhensive à l'égard de la jolie blonde. "Courage t'es juste une maman normale", "Tu es juste humaine non pas une machine", "Personne ne gère tout tout le temps", pouvait-on notamment lire dans l'espace réservé aux commentaires.

Mais heureusement que ces moments de difficultés sont balancés avec des périodes plus joyeuses, à l'image de cette belle fête d'anniversaire qu'elle organisait pour les 15 ans de ses aînés en décembre dernier, ou encore ces incroyables vacances au soleil qu'elle passait avec sa troupe cet été. Des moments privilégiés avec les siens, qui doivent certainement suffire à faire d'elle une mère heureuse.