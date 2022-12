Élodie Gossuin, maman comblée : grande fête pour les 15 ans de ses jumeaux, ses "bébés pour toujours"

Avant d'être animatrice ou chroniqueuse, Élodie Gossuin est une maman. À la tête d'une famille nombreuse, l'ancienne reine de beauté se voit obligée de conjuguer vie personnelle et professionnelle d'une main de maître. Bien qu'elle soit très sollicitée, la belle tient à rester très présente pour ses enfants et son mari. Mercredi 21 décembre 2022, elle a d'ailleurs tenu à organiser une grande fête pour l'anniversaire de ses premiers jumeaux, Jules et Rose, qui ont célébré leur 15e anniversaire.

Pour l'occasion, Élodie Gossuin et son époux Bertrand Lacherie ont mis les petits plats dans les grands. Sur son compte Instagram, celle qui a été élue Miss France 2001 a dévoilé l'intérieur de son domicile grandement décoré. Ballons verts et blancs, murs de verdure, sucreries en folie, bouquets de fleurs et inscriptions en néons... tout a été soigneusement préparé pour une journée d'exception. Présents lors de l'installation, les jumeaux ont en effet bien grandi et semblent on ne peut plus ravis. Mais ce n'est pas tout, Elodie Gossuin a également adressé une déclaration d'amour à ses jumeaux. "Joyeux 15 ans mes bébés pour toujours", a-t-elle commenté en légende d'un montage vidéo montrant Jules et Rose à différents âges.