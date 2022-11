Elodie Gossuin folle de Bertrand : câlin, baiser goulu... son mari n'en peut plus !

Quoi qu'il en soit, malgré les apparences, Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie ont trouvé leur rythme de croisière, entre leur vie professionnelle, la vie de mariés et surtout celle de parents. A la tête d'une famille de quatre enfants, les tourtereaux ont eu deux paires de jumeaux. Un fait suffisamment rare pour être souligné qui a mis leur couple à rude épreuve : "Avec quatre enfants, c'est compliqué de trouver du temps en amoureux et seul aussi, parce que c'est important de se retrouver seul. Après, avec le temps, ça va mieux, parce qu'ils sont plus autonomes, ils vont se laver seuls, ils ont des amis, ils s'occupent ensemble."

Elodie et Bertrand ont pourtant déjà pensé à se séparer : "Comme tous les couples, nous avons traversé des tempêtes suivies de moments d'accalmie. [...] Nous avons évoqué le divorce plus d'une fois. Mais lorsque je me suis mariée, je me suis jurée de ne pas abandonner à la première difficulté. Je n'ai pas envie de voir mon union échouer. Elle fait partie de mes rêves de petite fille." Un rêve toujours d'actualité et qui devrait, on leur souhaite, durer encore de très longues années !