Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie, un cinquième enfant ? Révélations sur les désaccords du couple

Agrandir la tribu ? Pas prévu, a priori ! Après tout, la maison est déjà bien remplie. Mariée à Bertrand Lacherie depuis le 1er juillet 2006 - la cérémonie a eu lieu en l'église de Saint-Jacques de Compiègne -, Elodie Gossuin a eu quatre enfants en deux grossesses : Jules et Rose sont nés le 21 décembre 2007 et Léonard et Joséphine sont venus compléter la famille le 9 octobre 2013. Mais les garçons et les filles du couple, âgés de 14 et 8 ans, ont bien failli accueillir une petite dernière ou un petit dernier... à moins que l'ancienne Miss France n'accomplisse l'exploit d'avoir, pour la troisième fois, des jumeaux !

Je commence à faire le deuil de la maternité

Interrogée par le magazine Femme Actuelle, Elodie Gossuin n'a, effectivement, pas caché son envie de porter à nouveau un petit bébé dans ses bras. Mais au sein de son foyer, tout le monde ne partage pas cette ambition intime. "On s'est posé cette question avec mon mari, bien sûr, explique-t-elle. Je lui ai demandé plusieurs fois, mais il refuse. Je commence à faire le deuil de la maternité, je suis en pleine thérapie. Jusqu'à l'année dernière je me disais : 'J'ai 40 ans, je peux très bien encore en faire un petit dernier'. Donner la vie, c'est tellement magique. On s'est déjà posé aussi la question de l'adoption ou d'accueillir des réfugiés ukrainiens chez nous. On a déposé un dossier."