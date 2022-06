Elodie Gossuin mariée à un candidat de télé-réalité : Bertrand Lacherie a participé à un célèbre programme

La vie d'Elodie Gossuin a complètement changé lorsqu'elle est devenue Miss France 2001. Après son année d'ambassadrice, elle s'est tournée vers une carrière d'animatrice et force est de constater que la belle blonde de 41 ans a bien réussi. Ce mercredi soir, elle se retrouve d'ailleurs aux commandes de l'émission Le plus grand karaoké de France avec Eric Antoine sur M6. C'est sur cette même chaîne que son mari Bertrand Lacherie a été révélé au grand public en 2003.

En effet, les plus nostalgiques se souviendront peut être que le mannequin a été l'un des candidats de la deuxième saison du programme Opération séduction aux Caraïbes. À bord du Yankee Clipper, il faisait alors partie des quatre jeunes garçons qui devaient élire la séductrice de l'été parmi douze prétendantes. Une parenthèse télévisuelle dont il garde un bon souvenir comme il l'a confié dix ans plus tard pour Toute la télé. "C'est une belle expérience. J'étais comme beaucoup de gens, je me posais beaucoup de questions sur la télé-réalité. J'avais du mal à comprendre comment les sentiments pouvaient être aussi exacerbés. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais été intéressé par le programme", avait-il expliqué. Bertrand Lacherie reconnaissait toutefois que l'émission n'était "absolument pas authentique". "C'est du faux... On nous fatiguait intentionnellement. On nous réveillait en pleine nuit. On nous faisait faire des choses folles. Mais il y avait aussi des côtés récréatifs, comme les Caraïbes, les jolies filles... J'avais 30 ans", se souvenait-il.

Aucun regret donc pour le charmant brun qui a par ailleurs tiré "la meilleure chose" de sa participation : sa rencontre avec Élodie Gossuin. "L'une des participantes avait été Miss en régions...", révélait-il, laissant penser que celle-ci les avait peut être présentés. Le couple a fini par se marier en 2006, près de Compiègne. Après quoi, ils ont fondé leur belle et grande famille composée de deux paires de jumeaux, Jules et Rose le 21 décembre 2007 et Joséphine et Léonard nés le 10 octobre 2013.