Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie : Séparation "forcée" mais nécessaire pour leurs jumeaux !

Quatre enfants à la maison, c'est du travail ! Et c'est d'autant plus rare que la fratrie soit constituée de deux paires de jumeaux. C'est pourtant ce qui est arrivé à Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie. En 2007, l'ancienne Miss France mettait au monde leurs premiers enfants, Rose et Jules, jumeaux dizygotes.

Six ans plus tard, la surprise était de taille quand ils ont su qu'ils accueilleraient à nouveau des jumeaux, Joséphine et Léonard. Malgré les difficultés rencontrées dans leur vie de parents de quatre enfants, Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie ont trouvé leur rythme de croisière et tout le monde en est content si l'on se fie aux multiples clichés de famille publiés par l'animatrice radio de 41 ans sur Instagram.