Coralie des L5 très enceinte dans une robe moulante face à Larusso et Julie Pietri en grande forme

Mercredi 29 juin 2022 en prime time, M6 donne rendez-vous aux téléspectateurs pour découvrir le premier numéro du Plus grand karaoké de France. Animée par Elodie Gossuin et Eric Antoine, la soirée promet un grand moment de divertissement. Et pour cause, il s'agit d'une compétition.

Au sein du public, composé de 6 000 personnes, seul un millier d'entre elles vont tenter de se démarquer. Equipés de casques et de micros, les joueurs devront chanter en même temps que les artistes invités sur scène grâce aux paroles qui s'afficheront sur leur portable et sur l'écran géant. C'est un jury d'experts en coulisses qui aura la tâche de les départager à travers quatre manches. Ce jury a été formé par des professeurs de chant, des musiciens et des coachs vocaux. Dès l'issue de la première étape, ils ne seront plus que la moitié à poursuivre l'aventure. Au final, les cinq meilleurs auront la chance de monter sur scène pour la demi-finale. Les qualifiés auront un autre avantage, celui de partager un duo avec un artiste.

Du côté des invités, on retrouvera certaines des personnalités emblématiques des années 2000, à savoir Larusso qui interprètera son tube culte Tu m'oublieras, Yannick fera danser sur Ces soirées-là, Julie Pietri sera présentera pour chanter Eve lève-toi, David et Jonathan seront en duo sur Est-ce que tu viens pour les vacances ?, Manau remettra au goût du jour La tribu de Dana et les L5 feront le show sur Toutes les femmes de ta vie. La membre du groupe Coralie a même réalisé le tournage survenu au mois de mai alors qu'elle était bien enceinte de son deuxième enfant. Sur scène, dans une robe noire moulée, la chanteuse de 45 ans dévoilera donc son baby-bump. (Voir notre diaporama). Parmi les autres professionnels de la musique sont également attendus Sabrina, Patrick Hernandez, François Feldman, Nolwenn Leroy, Anne Sila, Priscilla Betti, Les Frangines ou encore Claudio Capéo.

La plus grand karaoké de France mercredi 29 juin 2022 sur M6, dès 21h10.