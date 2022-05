Coraly Emoi : L'ex-membre des L5 est enceinte !

On se souvient tous des L5, ce groupe phare du début des années 2000 formé dans Popstars sur M6 et composé de Coralie (Coraly Emoi), Lydy (alias Louisy Joseph ), Alexandra (Alex Dana), Marjorie (Margie Nelson) et Claire (Claire L). Considérées à l'époque comme les Spice Girls françaises, elles ont su s'imposer avec des titres comme Toutes les femmes de ta vie, Question de survie ou encore Une étincelle. Un groupe éphémère mais qui a toutefois servi de tremplin à une certaine Louisy Joseph qui s'est imposée en solo grâce à des titres comme Assis par terre ou encore Mes insomnies.

Coraly Emoi bientôt maman pour la deuxième fois

Près de vingt ans après leur séparation, chacune des membres du groupe a poursuivi son propre chemin. La plupart sont devenues mères de famille, notamment Marjorie Parascandola qui a donné naissance à deux enfants : Lola en 2011 et d'un petit garçon né le 2 septembre 2021. L'une attend un heureux événement c'est Coralie Gellé alias Coraly Emoi.

C'est l'une des membres des L5, Alexandra Canto, maman de Lola née en 2013 qui a partagé une publication sur son compte Instagram mercredi 18 mai dernier. Toute vêtue d'une robe noire, la chanteuse est apparue avec un ventre très arrondi en compagnie de ses camarades des L5 : Alexandra, Marjorie et Louisy Joseph. La photo a été prise au Théâtre Antique d'Orange lors du tournage de Le plus grand karaoké de France, la nouvelle émission présentée par Éric Antoine sur M6 dont les L5 figurent parmi les invités dont la chanteuse Larusso, Yannick, l'interprète de Ces soirées-là ou encore Claudio Capéo. La date de diffusion n'a pas encore été communiquée.

Le sexe du futur enfant de Coralie Gellé est encore inconnu. Pour la petite histoire, l'ex-membre des L5 avait donné naissance à un premier enfant le 26 septembre 2014. C'était Louisy Joseph, dont elle était la plus proche, qui avait annoncé la nouvelle à France Dimanche. Le sexe du bébé était resté très secret.