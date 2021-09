Marjorie (L5) maman pour la 2e fois : photo de son bébé, grande émotion avec le papa

Marjorie Parascandola est aux anges. Le 2 septembre 2021, l'ancienne membre des L5 a donné naissance à son deuxième enfant. Un bébé fruit de ses amours avec Patrice Carmona. Et elle a souhaité annoncer la bonne nouvelle à ses abonnés, sur Instagram.

C'est en postant une photo une semaine plus tard, soit le 9 septembre 2021, que la belle Marjorie a partagé sa joie avec ses fans. "Rétrospective du jeudi 2 septembre 2021 à 14h13. Ce jour précisément où je te donnais la vie. Ton papa à mes côtés, nous faisions ta connaissance complètement engloutis par une vague d'émotions trop intense sans doute pour être gérée. Mais peu importe tu en valais bien la peine ! Rien de cette expérience ne sera laissé pour compte dans ma tête. Chaque détail est gravé à l'encre indélébile. J'en suis déjà nostalgique au point que je voudrais chaque nouveau jour te redonner la vie à nouveau encore et encore, sans cesse jusqu'à la fin des temps... Pour revivre cette sensation indescriptible et unique. Toi le fruit de notre amour tant attendu après 41 semaine et 4 jours, le suspense et l'impatience étaient à son comble ! Voilà 1 semaine que tu vis hors de ton cocon, plus rien ne sera jamais comme avant ! Si petit tu prends presque tout l'espace, dans nos vies, celles de tes soeurs, dans nos coeurs tous synchronisés au rythme que tu leur donne. La maison diffuse les plus belles ondes, sérénité et amour. Merci mon fils de m'avoir offert pour la seconde fois le plus beau de tous les voyages ! Je t'aime à l'infini ....", peut-on lire en légende de sa publication.

Et quelle publication puisqu'il s'agit d'une première photo de son bébé qui prend la pose en jean et qui dévoile des jours bien rondes. Le prénom de l'enfant lui, n'a pas été dévoilé au grand dam de ses fans.