Marjorie des L5 enceinte : avant d'être en couple avec l'ex d'Alexandra, elle a épousé... son frère

C'est une histoire digne des Feux de l'amour que nous offre Marjorie Parascandola. L'ancienne membre des L5 est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Et les deux compagnons avec lesquels elle a souhaité agrandir sa famille ont un lien avec... Alexandra Dana, qui faisait également partie du groupe.

Il y a neuf ou dix ans, Marjorie a donné naissance à son premier bébé. Une petite fille que la belle brune a prénommé Lola. Et comme le public a pu le découvrir en 2014, dans Toute une histoire (sur France 2), le papa n'était autre que le frère de sa grande amie Alexandra, rencontrée dans Popstars (2001) et qui était aussi une L5. "Qui aurait dit que je me serais mariée avec ton frère", a lancé la future maman. Et son acolyte d'ajouter : "Que tu aurais une petite fille, dont je serais la marraine."

Depuis, Marjorie n'est plus en couple avec le frère d'Alexandra mais avec... son ex-compagnon. Il s'agit de Patrice Carmona, un chanteur qui a été vu dans The Voice en 2012. Et à l'époque, cela faisait plus de sept ans qu'il était amoureux de cette dernière. Aujourd'hui, c'est avec la maman de Lola que le beau brun file le parfait amour. Et ensemble, ils s'apprêtent à avoir leur premier enfant.

C'est le 13 mars que Marjorie a officialisé l'heureuse nouvelle sur Instagram en postant une photo de son homme en train d'embrasser son baby bump. Et le 29 mars, elle a appris à ses abonnés qu'elle attendait un petit garçon et que son terme était prévu pour le 29 août prochain. En attendant, elle savoure chaque instant de sa grossesse qui semble se passer à merveille.