Marjorie (L5) enceinte pour la 2e fois : le futur papa est l'ex d'une autre membre du groupe !

Grande nouvelle concernant Marjorie Parascandola. Sur Instagram, l'ancienne membre des L5 a révélé que son conjoint Patrice Carmona et elle attendaient un heureux événement. La charmante brune a même révélé le sexe de son bébé.

Parmi toutes les femmes de sa vie, Patrice Carmona a été en couple... avec Alexandra des L5. Mais la vie a fait que tous deux se sont séparés, et l'ancien candidat de The Voice a retrouvé l'amour dans les bras de Marjorie. Une idylle sur laquelle ils souhaitent rester discrets. Mais la nouvelle était trop forte et trop bonne pour ne pas la dévoiler sur les réseaux sociaux. Le couple attend son premier enfant ensemble. Une nouvelle que Marjorie a officialisée le 13 mars sur Instagram. Ses abonnés ont pu découvrir une photo de son homme en train d'embrasser son beau baby bump. Cinq jour plus tard, elle a révélé qu'elle était enceinte de trois mois et demi et à ce moment-là, elle ne connaissait pas encore le sexe. "Aujourd'hui nous avions rendez-vous avec notre baby love au genre encore inconnu ! Encore une fois ce fût une magnifique rencontre remplie d'émotions! Il nous tarde tellement de te donner un prénom et de te connaître ! Évidemment tu dois prendre ton temps pour nous rencontrer. En attendant ta venue, nous allons déjà te célébrer pour te connaître un peu plus", a-t-elle écrit en légende.

Il a fallu patienter jusqu'à ce lundi 29 mars pour apprendre que Marjorie attendait un petit garçon et que son terme était prévu pour le 29 août prochain. Sans surprise, sa moitié et elle n'ont qu'une hâte : faire sa connaissance.