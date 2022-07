Elodie Gossuin révèle être "en thérapie" : l'ex-Miss France très touchée par un désaccord avec son mari

Élodie Gossuin a eu beaucoup de chance dans sa vie. Outre sa carrière professionnelle et son statut de Miss France obtenu en 2001, ce sont surtout ses enfants qui la comblent de bonheur au quotidien. La jolie blonde de 40 ans est la maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (14 ans) et Léonard et Joséphine (8 ans), qu'elle a accueilli avec son mari Bertrand Lacherie. Une famille déjà nombreuse donc mais qui pourrait s'agrandir ?

Lors d'une interview accordée à Femme actuelle, nos confrères lui ont demandé si elle pourrait avoir un cinquième enfant. Et l'ancienne Miss France a avoué avoir ce désire mais se heurter au refus de Bertrand. "On s'est posé cette question avec mon mari, bien sûr. Je lui ai demandé plusieurs fois, mais il refuse", a-t-elle révélé. Une situation qu'a encore beaucoup de mal à digérer Elodie Gossuin. "Je commence à faire le deuil de la maternité, je suis en pleine thérapie. Jusqu'à l'année dernière je me disais : 'J'ai 40 ans, je peux très bien encore en faire un petit dernier'. Donner la vie, c'est tellement magique", a-t-elle confié.

Si Bertrand Lacherie n'est pas pour que sa femme retombe enceinte, il ne serait en revanche pas contre l'idée de prendre soin d'un enfant dans le besoin. "On s'est déjà posé aussi la question de l'adoption ou d'accueillir des réfugiés ukrainiens chez nous. On a déposé un dossier. En France, ça reste très bloqué au niveau de l'accueil chez les particuliers", a fait savoir la jolie blonde. Et de souligner : "On a proposé notre maison en tout cas".

Reste qu'Elodie Gossuin est déjà bien occupée avec ses quatre enfants, avec qui le quotidien n'est pas toujours évident. Il a notamment fallu trouver un rythme avec Bertrand Lacherie et surtout apprendre à communiquer. "Bertrand et moi n'avons pas eu à surmonter des épreuves terribles mais 50% des couples ayant eu des jumeaux divorcent, et nous en avons eu deux fois. Nous avons galéré grave. Notre force a consisté à rester meilleurs amis l'un avec l'autre. Quand l'un était à plat, l'autre prenait le relais. Je suis son psy, il est le mien. C'est un peu mon jumeau à moi. Il me fait rire. Avec le temps, j'ai appris à respecter ses silences", expliquait-elle lors d'une interview pour Gala.