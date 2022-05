Elodie Gossuin maman de 4 enfants : ses derniers, Léonard et Joséphine, sont déjà si grands !

Doux week-end, plein de rêves et d'imagination

Qu'ils enfilent une blouse blanche, un uniforme ou des collants rouges et des capes, Joséphine et Léonard se préparent donc à un avenir radieux en passant de "doux week-end, plein de rêves et d'imagination". Elodie Gossuin a épousé le mannequin Bertrand Lacherie en l'église Saint-Jacques de Compiègne, le 1er juillet 2006. C'est à ses côtés qu'elle a élevé ses deux paires de jumeaux - elle est d'ailleurs marraine de la Fédération Jumeaux et Plus. Bien sûr, il est difficile de conjuguer vie familiale et vie professionnelle, Elodie Gossuin étant très impliquée dans le concours de l'Eurovision, mais aussi travaillant au quotidien sur la matinale de RFM et parfois pour 6Ter. Mais force est de constater qu'elle s'en sort comme une reine. On ignore, en revanche, si Jules et Roses, ses plus grands enfants de 14 ans, jouent encore aux LEGO...