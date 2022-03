Élodie Gossuin privée de "moments à deux" avec son mari Bertrand : elle explique pourquoi c'est "compliqué"

Élodie Gossuin a accepté de rempiler ! Samedi 5 mars prochain, elle fera encore une fois partie du jury qui doit voter pour la chanson qui représentera la France à la prochaine édition de l'Eurovision au mois de mai. Un jury présidé cette année par la chanteuse Jenifer. En parallèle, notre ancienne Miss France 2001 est surtout quotidiennement présentatrice de la matinale de RFM et est parfois sollicitée pour animer des émissions ponctuelles sur 6Ter. Une carrière professionnelle très complète qu'elle doit concilier avec sa vie de maman. Car oui, Élodie Gossuin est tout de même maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (14 ans) et Joséphine et Léonard (8 ans).

Ainsi, elle a adopté une routine bien en place. "Mon réveil sonne à 4h du matin. J'essaye de trouver un équilibre sur la semaine. Au minimum un jour sur deux, il faut que je puisse faire une sieste d'une heure avant d'aller chercher mes enfants à l'école. Le soir, j'avoue que c'est compliqué, car je me couche après avoir couché les enfants", a-t-elle confié lors d'une interview pour Gala.

Alors forcément, avec un tel rythme, Elodie Gossuin ne consacre pas autant de temps qu'elle le voudrait à son entourage et surtout, à son mari Bertrand Lacherie. "Pas de vie sociale, pas de moment à deux, en couple, le soir. C'est particulier de gérer différentes vies en une journée", a-t-elle reconnu. Pour autant, la jolie blonde de 41 ans n'échangerait sa vie pour rien au monde : "Je m'éclate et je ne suis pas lassée de ce que je fais."

Si elle ne se lasse pas, Elodie Gossuin ne dirait toutefois pas non à une année sabbatique comme elle le confiait en 2021 pour Femme actuelle. Un projet qui est toujours d'actualité mais qu'elle n'a simplement pas le temps de concrétiser. "Je l'envisage toujours. Je suis incapable de parler d'avenir, car je n'arrive pas à me projeter. (...) Tout programmer enlève la saveur du moment présent, donc pour revenir à cette année sabbatique, c'est un truc dont on parle en famille, et qu'on garde en tête. (...) Partir en famille, tous les six à l'autre bout du monde, on aimerait beaucoup", a-t-elle partagé.