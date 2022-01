Élodie Gossuin maman "au bout du rouleau" : son coup de gueule applaudi par ses fans

L'épidémie de coronavirus fait malheureusement toujours partie intégrante de nos vies, deux ans après l'arrivée du virus en France. Le variant Omicron a même fait battre tous les records de contamination depuis plusieurs semaines. Résultat, c'est un peu la déprime pour tout le monde. Un sentiment que partage Elodie Gossuin, elle qui a été confrontée de près au coronavirus. En effet, ces derniers jours ont été compliqués pour l'ancienne Miss France de 41 ans car elle s'est retrouvée isolée avec ses enfants (Rose et Jules, 14 ans, et de Léonard et Joséphine, 7 ans). La Covid-19 avait fini par les rattraper, ce qui a chamboulé tous les plans d'Elodie Gossuin.

Dans la journée de mercredi 12 janvier 2022, la jolie blonde a donc exprimé sa lassitude face à cette période incertaine en légende d'une nouvelle publication Instagram. "MultiMood. Penser comme un proton, toujours positif. Pensées pour tous les parents & les profs au bout du rouleau comme moi... Covid, devoirs, antigénique, autotest, attestation, pas d'école jeudi ou... liste non exhaustive", a-t-elle écrit. La femme de Bertrand Lacherie parvient malgré tout à relativiser en pensant aux choses du quotidien qui lui font plaisir : "Mais... heureuse des petits bonheurs de tous les jours, des cookies faits maison, des 'Je t'aime maman', du verre avec lequel je vais trinquer 'à NOUS' d'ici peu et de vous retrouver tous les matins sur @radiorfm."

Un message à travers lequel beaucoup d'internautes se sont reconnus. En commentaires de son post, Elodie Gossuin a ainsi reçu plusieurs témoignages de parents "au bout du rouleau" comme elle.