Élodie Gossuin folle d'amour dans les bras de son mari Bertrand, un "roi des neiges au bout de sa vie"

Pour les fêtes de fin d'année, Élodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie ont mis le cap à la montage ! C'est sur les pistes de La Plagne que le couple et leurs quatre enfants, Rose et Jules (14 ans) et de Léonard et Joséphine (7 ans), comptent en effet clôturer en beauté 2021. Et tout semble se passer à merveille comme en témoignent les dernières photos de l'ancienne Miss France postées sur Instagram.

La jolie blonde de 41 ans a partagé des instants volés d'elle et Bertrand en pleine séance de câlin. Sur les images, le charmant brun porte sa belle dans les bras en dépit des paires de skis qu'ils ont tous deux chaussés et lui offre un doux baiser en même temps. Une scène pleine de romantisme qui s'est terminée lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient observés par l'une de leur fille. "Mon Roi des Neiges au bout de sa vie. Pris en flag by notre fille. Comment arrive-t-il encore à me (su)porter ?? #PasLibéré #PasDélivré", a légendé avec humour Élodie Gossuin. Et pour Bertrand Lacherie de commenter sa publication avec taquinerie : "Pour te supporter ce n'est pas ma position préférée. En effet je préfère te (su)porter sur le dos."

Cet amour toujours intact entre les époux mariés depuis plus de quinze ans a de quoi faire rêver les internautes, lesquels ont glissé de tendres messages. "C'est ça l'amour", "Vraiment trop mignon", "Le couple idéal", "Un magnifique couple et famille qu'on admire par leurs délires et leur complicité", peut-on lire.