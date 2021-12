Elodie Gossuin et Bertrand fêtent les 14 ans de Jules et Rose : photos de leurs sosies... et petites bières

Il y a quatorze ans, Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie vivaient l'un des plus beaux jours de leur vie. Ils sont devenus parents pour la première fois des jumeaux Jules et Rose. Une occasion qu'ils ont célébrée en famille comme les internautes ont pu le découvrir sur Instagram.

Le 21 décembre 2021, les aînés de Miss France 2001 étaient à l'honneur puisqu'ils fêtaient leur quatorzième année. Un anniversaire que la joyeuse tribu a célébré à Strasbourg. "14 ans aujourd'hui, le 1er plus beau jour de notre vie. JOYEUX ANNIVERSAIRE à nos ados d'amour de trésors de notre vie @bertrandlacherie #JR #monHéroïne #monPrince #TwinTwin # À Strasbourg, Capitale de Noël pour fêter la magie de ce jour", a donc écrit la belle blonde de 41 ans sur Instagram. Afin d'illustrer sa belle déclaration, elle a partagé plusieurs photos. Sur la première, on peut l'admirer avec ses deux merveilles dans les bras, un cliché qui date d'il y a quelques années. C'est ensuite une photo actuelle de toute la famille, masquée, qu'elle a postée.

En story, Elodie Gossuin a publié un cliché sur lequel elle apparaît avec Bertrand Lacherie, Jules, Rose et ses autres jumeaux Léonard et Joséphine (8 ans) au restaurant. Puis on peut voir les héros du jour... trinquer à la bière. "Evidemment ce sont nos bières", a précisé la mère de famille avant de partager une photo de tout le monde en train de grimacer devant un miroir.

Bertrand Lacherie n'a également pas manqué de faire une belle déclaration à ses merveilles sur Instagram en dévoilant une photo d'eux plus jeunes, lors d'un cours de judo, et une actuelle prise à la plage. Et sur cette dernière, on peut voir que Jules ressemble beaucoup à son papa, tandis que Rose est le sosie de sa maman. "Le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps se serait si vite écoulé... La seule constante c'est l'amour que nous avons pour vous !!! Happy Anniversaire mes Grands !! On vous aime à la folie", peut-on lire.