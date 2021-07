Elodie Gossuin se "remarie au paradis" : elle dévoile sa robe blanche très décolletée et échancrée

Ce sont leurs noces de cristal. Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie se sont mariés le 1er juillet 2006 à l'église Saint-Jacques de Compiègne. Une belle cérémonie avec robe blanche, fleurs et larmes. Quinze ont passé, deux paires de jumeaux sont nés, Jules et Rose (13 ans) et Léonard et Joséphine (7 ans), et le couple s'aime comme au premier jour. Il sont donc profité du week-end du samedi 3 juillet 2021 pour célébrer leur quinze ans de mariage.

Direction la clinique La Prairie en Suisse pour le duo. Au programme : Pilates, massages et soirée romantique. Elodie Gossuin a partagé des instants de vie de ce séjour merveilleux avec, comme elle le dit, l'amour de sa vie. Elle a fait sensation en prenant la pose dans une robe éblouissante signée Sima Couture. Sur Instagram on peut en effet découvrir la mère de famille sublimée dans une robe blanche très échancrée au niveau des jambes et très décolletée. Originale, la création dévoile aussi son épaule. "Redemande en attente ??... #15ans #mariage Week-end de rêve, de détox & d'amour... se remarier au paradis", a-t-elle écrit sur Instagram.