Elodie Gossuin en désaccord avec Bertrand Lacherie : le deuil dont elle a du mal à se défaire

Le 19 décembre prochain, Elodie Gossuin sera aux côtés du présentateur Olivier Minne et de la chanteuse Carla Lazzari pour l'Eurovision Junior 2021. Un événement musical qui se déroulera à Boulogne-Billancourt, à La Seine musicale. A cette occasion, Miss France 2001 s'est confiée à nos confrères de Télé 7 Jours. Et elle a notamment évoqué un sujet très personnel.

La vie d'Elodie Gossuin et de son mari Bertrand Lacherie a changé le 21 décembre 2007. Ce jour-là, ils sont devenus les heureux parents de Jules et Rose. Six ans plus tard, ce sont Léonard et Joséphine qui ont pointé le bout de leur nez, pour le plus grand plaisir de ses parents. Une belle tribu que la charmante blonde de 40 ans met parfois en avant sur Instagram. Elle "rêvait d'avoir une famille nombreuse" comme elle l'a confié à nos confrères, dans leur édition du 13 décembre 2021. "Mais tout s'est accéléré quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari", a-t-elle précisé.

Bien qu'elle soit comblée aujourd'hui tant professionnellement que personnellement, Elodie Gossuin n'a pas caché qu'elle aurait aimé donner encore la vie. "Aujourd'hui, j'ai du mal à faire le deuil de la maternité. On n'est pas tout a fait d'accord sur le sujet à la maison... Si vous pouviez faire passer le message (rires)", a expliqué l'animatrice de RFM. C'est désormais chose faite !

Malgré tout, Elodie Gossuin est bien entendu très heureuse d'avoir quatre enfants, en bonne santé qui plus est. Et, à l'avenir, deux d'entre eux pourraient bien être également sous le feu des projecteurs. "Ce sont d'excellents comédiens ! Surtout mes garçons. Quand j'avais leur âge, j'étais très concentrée sur mes études. S'ils ont envie de pousser plus loin l'expérience, je les soutiendrai. Tout ce qui m'importe, c'est de voir mes enfants sourire", a-t-elle conclu.

Un défi qu'elle réussi à coup sûr. D'autant plus qu'en août dernier, elle a confié à Télé Loisirs qu'elle était une "maman assez cool, peut-être même un peu trop". Elodie Gossuin est très proche de ses merveilles et se plaît à être leur confidente. C'est donc son époux Bertrand Lacherie qui incarne l'autorité et cela l'"arrange bien d'être la maman relax".