Elodie Gossuin maman : adorable photo de ses deux filles, en mode mini Miss !

Samedi 11 décembre 2021, Elodie Gossuin a passé une soirée similaire à celle de la majorité des Français devant l'élection de Miss France 2022. Une soirée remplie de nostalgie pour la jolie blonde qui a été élue Miss France en 2001, et Miss Europe 2002, l'année suivante.

Pourtant, au sujet le l'élection la mère de famille, en couple avec Betrand Lacherie, a connu un petit problème avec le nom de la gagnante. Et pour cause, sur son compte Instagram, cette dernière a publié deux futures candidates au titre : ses deux filles Rose et Joséphine Lacherie. Une cérémonie non-officielle malheureusement qui a pris place dans le salon de l'ancienne Miss France. "On recommence l'élection les gars : les Miss France sont ... là", a-t-elle expliqué en légende photo. "Vous aussi votre Miss Monde est à la maison ?", a-t-elle ensuite conclu, avec humour.