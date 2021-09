Elodie Gossuin maman : rentrée émouvante pour ses 4 enfants qui ont bien grandi

Personne n'y échappe. La rentrée scolaire est souvent un crève-coeur pour les parents, car c'est souvent là qu'ils prennent conscience que leurs enfants grandissent ! Elodie Gossuin, maman de quatre enfants (les jumeaux Rose et Jules, 13 ans et Léonard et Joséphine, 7 ans) a partagé ce retour en classe sur Instagram. Miss France 2001, qui partage sa vie avec le mannequin Bertrand Lacherie depuis 17 ans, a dit toute son émotion en voyant ses petits mettre leurs cartables sur leur dos et reprendre le chemin de l'école.

Sur le réseau social, elle a partagé une floppée de clichés de ses bambins, souriants et heureux de retrouver leurs camarades. "Belle rentrée à tous vos petits & grands bébés", a lancé celle qui présente ponctuellement l'émission Familles extraordinaires sur 6ter. "Encore hier, ils allaient en maternelle avec leur doudou...Aujourd'hui, deux en CE2 et deux en 3ème, dernière année de collège, déjà...Yeux en cours de séchage", se remémore-t-elle, émue de voir ses marmots grandir si vite. "Câlins de réconfort de loin. Comment ça s'est passé chez vous ?", demande Miss Europe 2002, qui est suivie par plus de 500 000 personnes.