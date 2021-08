Elodie Gossuin maman : ses quatre enfants ont bien grandi !

Que ça grandit vite ! Les deux paires de jumeaux d'Elodie Gossuin ont posé en famille. Avec une paire chacun dans les bras, la Miss France et son époux Bertrand forment une grande tribu unie dans le bonheur des vacances, affichant tous un large sourire aux lèvres. Les aînés, Jules et Rose (13 ans) ont déjà bien grandi et affichent désormais de longues jambes et des traits d'adolescents.

De leur côté, Léonard et Joséphine (7 ans) poussent à la même vitesse, affichant d'adorables minois. "Immortaliser l'instant présent avant de se prendre la tête avec la liste des fournitures scolaires cet aprem. Qui a déjà géré ? Qui procrastine toujours comme moi ? Doux bisous chez vous", a écrit Elodie Gossuin en légende de ces belles photos de famille capturées dans les Landes, belle région française choisie par le couple pour ces vacances d'août.

Elodie Gossuin profite des derniers instants en famille avant de reprendre un quotidien chargé à la rentrée. Déjà très occupée par ses quatre enfants, elle s'apprête à renchainer une année de plus aux matinales de RFM. Elle l'avait déjà confié par le passé, elle n'aspire qu'à une seule chose : "dormir un peu". On lui souhaite d'avoir réglé sa dette de sommeil durant cet été.