Élodie Gossuin, son mari Bertrand obligé d'avoir le mauvais rôle : "Ça m'arrange bien..."

L'été est sans doute la période de l'année préférée d'Élodie Gossuin. Notre Miss France 2001 attend toujours avec impatience de se ressourcer en famille après une année chargée, elle qui co-anime d'ordinaire au quotidien la matinale de RFM et qui se retrouve aux commandes d'émissions télé de manière ponctuelle. Et Élodie Gossuin n'est pas peu fière de s'être trouvée un petit paradis dans les Landes, à savoir un camping où elle pose ses valises chaque année avec son mari Bertrand Lacherie et leurs quatre enfants, Jules et Rose (13 ans) et Léonard et Joséphine (7 ans). Contactée par Télé Loisirs pour une interview parue ce mardi 3 août 2021, la jolie blonde de 40 ans a donné de ses nouvelles.

Élodie Gossuin s'est notamment confiée sur son approche très détendue avec ses jumeaux, ce qui laisse parfois le mauvais rôle à son époux. "Je suis assez cool... un peu trop ! Je parle beaucoup avec mes enfants, je suis leur copine, leur confidente. Pour le moment, je crois qu'ils me parlent de tout. J'achète les cahiers de vacances, mais je ne vais pas faire de crise de nerfs si jamais ils ne font pas leur page... Je reconnais que je suis par contre trop cool sur les horaires : si on dîne et que les petits sont toujours dehors à minuit, je ne vais pas les obliger à se coucher... Du coup c'est mon mari qui incarne l'autorité ! Ça m'arrange bien d'être la maman relax (rires)", a-t-elle avoué.

Là où Élodie Gossuin est en revanche intransigeante c'est à l'idée de laisser ses aînés Jules et Rose partir en vacances... sans elle. "Ils n'ont que 13 ans... et c'est hors de question !", a-t-elle déclaré à nos confrères. Et d'ajouter : "Je n'imagine pas qu'ils partent en vacances sans moi. Je préfère par exemple que les copains viennent à la maison. J'ai besoin de voir mes enfants, de les avoir, déjà que l'année je travaille en horaires décalées... J'essaye aussi de garder des espaces exclusifs pour chacun, ce qui n'est pas facile."

Des confidences qui font écho à celles livrées en juin dernier. À ce moment-là, la reine de beauté partageait sa crainte de voir venir le jour où ses petits voudront prendre leur envol. "Mes enfants seront quatre Tanguy, c'est décidé", ironisait-elle.