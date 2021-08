Elodie Gossuin : Tendre photo avec son fils Léonard, son petit "Koala", joli duo au soleil

Prête à avoir d'autres enfants ?

Maman poule de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (13 ans) et Léonard et Joséphine (7 ans), nés de son mariage avec le mannequin Bertrand Lacherie - et avec qui elle s'est remariée -, la jolie blonde reste fermée à l'idée d'avoir d'autres enfants. Lors d'une interview accordée à Femme Actuelle fin juillet, un journaliste lui a demandé ce qui pourrait changer dans sa vie dans les années à venir. Une question à laquelle Élodie Gossuin n'a pas manqué d'humour en répondant : "Une troisième paire de jumeaux... Des triplés ?". Et de préciser : "Non je rigole".

Déjà très occupée par ses quatre enfants, elle ne souhaite désormais qu'une chose : "dormir un peu". Bien occupée par les matinales de RFM et sa vie de famille, Elodie Gossuin n'est pas prête à sacrifier son quotidien hors du commun. Ce qui lui a valu quelques critiques par le passé sur l'éducation qu'elle donne à ses enfants. Face aux différents tacles reçus sur la Toile, cette dernière avait affirmé ne pas accorder "d'importance à ça." Et de poursuivre : "J'accorde de l'importance à des gens qui ont besoin d'aide, qui m'envoient des petits messages sympas. Ça, je réponds. Le reste, j'essaie de vite le balayer. Mais sans le mettre sous le tapis, je le balaie vraiment loin loin loin. Je l'emmène vers Thomas Pesquet !"