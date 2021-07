Élodie Gossuin prête à agrandir sa famille avec Bertrand ? "Une troisième paire de jumeaux..."

Élodie Gossuin n'aurait jamais pensé avoir autant de chance dans sa vie. Outre sa carrière professionnelle et son statut de Miss France ce sont surtout ses enfants qui la comblent de bonheur au quotidien. La jolie blonde de 40 ans est la maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (13 ans) et Léonard et Joséphine (7 ans), qu'elle a accueilli avec son mari Bertrand Lacherie. Et le couple songerait-il à leur donner un frère ou une petite soeur ?

Lors d'une interview accordée à Femme actuelle, nos confrères lui ont demandé ce qui pourrait changer dans sa vie la prochaine fois qu'ils s'entretiendront avec elle. Ce à quoi Élodie Gossuin a répondu : "Une troisième paire de jumeaux... Des triplés ?". La reine de beauté a par la suite éclaté en fou rire, précisant : "Non je rigole".

Élodie Gossuin plaisante en effet sur le sujet car elle sait qu'elle est déjà bien occupée avec ses quatre premiers enfants. D'ailleurs, elle ne cache pas ne vouloir qu'une chose : "dormir un peu". Mais, fatigue ou non, Élodie Gossuin n'échangerait sa vie pour rien au monde tant elle est épanouie grâce à sa tribu. Une tribu qu'elle tente d'élever dans la bienveillance. "Je leur dis toujours, ayez confiance en vous, soyez fiers de vous et je suis fière de vous. Donc juste leur dire d'apprécier les moments comme ils viennent, d'essayer d'avoir du plaisir, de profiter de chaque journée, des petits riens qui font beaucoup, des petits sourires...", a-t-elle confié par ailleurs.

Lorsqu'elle ne tient pas son rôle de maman poule, Élodie Gossuin réveille les auditeurs de RFM chaque matin et se retrouve aux commandes d'émissions télé de manière ponctuelle. Une situation qui lui vaut de faire des allers-retours incessants entre Paris et la Picardie, où elle s'est installée. Les vacances sonnent donc tout naturellement comme une bouffée d'air frais pour la Miss. Des instants précieux qu'elle ne s'imagine pas du tout vivre sans ses enfants...