Sylvie Tellier canon en bikini : photos de vacances avec son mari et les enfants

En vacances au large des îles Baléares, Sylvie Tellier profite de moments privilégiés en famille avec son mari Laurent et ses enfants Oscar (11 ans, né de son ancienne union avec Camille Le Maux), Margaux et Roméo (7 ans et 3 ans, nés de son union avec Laurent).

En story Instagram, la directrice générale de la société Miss France a dévoilé ses nombreux maillots de bain emportés pour son séjour en mer. "L'avantage de vacances en bateau c'est la légèreté de la valise : Dress code : maillots ! écrit-elle avant de dévoiler ses bikinis fétiches pour l'été, Moi c'est 2 pièces pour la bronzette et 1 pièce pour sports nautiques et jeux en famille !"

Heureuse, la marraine de l'association Les Bonnes fées a partagé de sublimes images de son séjour paradisiaque. Les pieds dans le sable chaud, elle a également filmé son époux et ses enfants en pleine séance de baignade. "Ma définition du paradis : être seuls au monde, dans une crique pour le coucher de soleil", ajoute l'ancienne ennemie jurée de Geneviève de Fontenay. Pour terminer cette journée idyllique, Sylvie a profité d'un pique-nique entre amis sur la plage, confortablement installée sur une serviette pour savourer un apéritif estival.

Il y a quelques jours déjà, celle qui prépare activement l'élection Miss France 2022 ainsi que les nombreuses élections régionales avait dévoilé son départ avec Laurent à bord d'un magnifique voilier. "C'est parti, on prend la mer. Le vent s'est calmé, c'est parti !", avait-elle indiqué, tout en filmant son départ sur les eaux turquoises des îles Espagnoles.