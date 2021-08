Sylvie Tellier avec son mari Laurent : rares images du couple de sortie en pleine mer

Tout au long de l'année, Sylvie Tellier a un emploi du temps bien chargé. Entre l'élection Miss France, les élections régionales ou l'association Les Bonnes fées, la directrice générale de la société Miss France ne chôme pas. Actuellement, elle profite donc de ses vacances bien méritées. L'occasion pour les internautes de découvrir de rares images de son époux Laurent Schenten, le 2 août 2021.

Sylvie Tellier et son mari sont partis à l'aventure. C'est à bord d'un beau voilier que les tourtereaux ont pris la mer lundi dernier. Un moment que la charmante blonde de 43 ans a souhaité partager avec ses abonnés. Ainsi, elle s'est filmée avec Laurent. "C'est parti, on prend la mer. Le vent s'est calmé, c'est parti", confie-elle face à l'objectif de son téléphone. Elle y apparaît au naturel et souriante, vêtue d'une robe de plage blanche avec des broderies de couleur. Derrière elle se trouve son cher et tendre, tout aussi joyeux en tenue décontractée, des lunettes de soleil vissées sur le nez. Des instants intimes qu'elle ne dévoile que peu d'ordinaire.

Ce mercredi 4 août, Sylvie Tellier a révélé qu'Oscar (11 ans, né de son ancienne union avec Camille Le Maux), Margaux et Roméo (7 ans et 3 ans, nés de son union avec Laurent) étaient aussi de la partie. Mais ce n'est que le plus jeune qu'elle a filmé en story aujourd'hui pour dévoiler comment elle assurait sa sécurité en pleine mer. Les internautes ont donc découvert le petit garçon avec un gilet de sauvetage sur lequel sa maman a accroché une sorte de harnais, pour l'attacher au bateau. "Ca ne veut pas dire qu'il ne faut pas les surveiller mais au moins, je suis un peu plus rassurée", a-t-elle confié.

Laurent, un "papa poule"

La jolie famille se trouvait près de Minorque, l'une des îles espagnoles des Baléares. Nul doute qu'ils ont profité des belles eaux de la Méditerranée avant de repartir en périple.

Laurent et Sylvie Tellier sont à la tête d'une belle famille-recomposée. Interrogée par Gala en juillet 2020, elle avait fait de rares confidences sur leur quotidien. "C'est plutôt un papa poule, ravi d'être à la tête d'une famille nombreuse. Il aime bien ce chiffre 5. Il est assez cool. C'est moi qui aurais tendance à être un peu stricte. En fait, je le suis avec Margaux, qui est la 'fille à papa'. Et lui, plus avec les garçons qui sont 'les bébés de maman'", expliquait-elle notamment. Les tourtereaux se sont mariés le 14 juillet 2017, soit un an avant la naissance de Roméo. Pour célébrer leurs 4 ans de mariage, Sylvie Tellier avait dévoilé des photos inédites de leur union.